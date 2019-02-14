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Срочный

Курган,

Курган вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
21 584
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
95 дней 185 дней 370 дней 750 дней
от 1 000 ₽ 5,8 5,9 6,7 5,3
от 300 000 ₽ 6 6,1 7,1 5,6

ставки действуют с 1 января

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 12:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
4 538
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Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курган
Отделения 7
Банкоматы 6
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Телефоны
(3522) 60-04-10

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Рантье 7,2 500 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,9 300 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,8 150 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный — Накопительный 6 10 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 5,8 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 3,5 100 ₽ Посмотреть
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