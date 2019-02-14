Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно до 100 000 рублей в месяц Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях в срок до 369 дней — по ставке вклада «до востребования»;

в срок с 370 по 739 дней: за дни с 1 по 370 день — 5%, за дни с 371 по день востребования — по ставке вклада «до востребования»;

при досрочном закрытии вклада в срок с 740 по 1109 дней: за дни с 1 по 740 день — 6%, за дни с 741 по день востребования — по ставке вклада «до востребования» Автопролонгация возможна Дата актуализации 04.02.2019 12:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.