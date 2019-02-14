Пенсионный — Накопительный
Курган,
Курган вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1110 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 994 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1110 дней
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
до 100 000 рублей в месяц
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- в срок до 369 дней — по ставке вклада «до востребования»;
- в срок с 370 по 739 дней: за дни с 1 по 370 день — 5%, за дни с 371 по день востребования — по ставке вклада «до востребования»;
- при досрочном закрытии вклада в срок с 740 по 1109 дней: за дни с 1 по 740 день — 6%, за дни с 741 по день востребования — по ставке вклада «до востребования»
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный — Накопительный» в 2 городах России
3 714
Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 60-04-10
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