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Пенсионный — Накопительный

Курган,

Курган вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1110 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 994
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1110 дней
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

до 100 000 рублей в месяц

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • в срок до 369 дней — по ставке вклада «до востребования»;
  • в срок с 370 по 739 дней: за дни с 1 по 370 день — 5%, за дни с 371 по день востребования — по ставке вклада «до востребования»;
  • при досрочном закрытии вклада в срок с 740 по 1109 дней: за дни с 1 по 740 день — 6%, за дни с 741 по день востребования — по ставке вклада «до востребования»
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 12:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный — Накопительный» в 2 городах России
3 714
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Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курган
Отделения 7
Банкоматы 6
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Телефоны
(3522) 60-04-10

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