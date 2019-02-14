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Пенсионный

Курган,

Курган вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1110 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
11
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1110 дней
от 100 ₽ 3,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежегодно
каждые 370 дней
Специальный вклад
пенсионный
вклад предназначен для зачисления пенсии и социальных выплат
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты по вкладу не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
3 893
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Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курган
Отделения 7
Банкоматы 6
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Телефоны
(3522) 60-04-10

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