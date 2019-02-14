Пенсионный
Курган,
Курган вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1110 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 ₽
Ставка
3,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1110 дней
|от 100 ₽
|3,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
-
ежегодно
каждые 370 дней
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад предназначен для зачисления пенсии и социальных выплат
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты по вкладу не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
3 893
Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 60-04-10
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