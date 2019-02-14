Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежегодно каждые 370 дней Специальный вклад пенсионный вклад предназначен для зачисления пенсии и социальных выплат Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты по вкладу не пересчитываются Автопролонгация возможна Дата актуализации 04.02.2019 12:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.