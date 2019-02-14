Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, безналичным путем — без ограничений Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные периоды (30 дней) сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.02.2019 12:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.