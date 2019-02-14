Оптимальный
Курган,
Курган вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
570 938 ₽
Ставка
5,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|4,9
|от 50 000 ₽
|5,1
|от 150 000 ₽
|5,3
|от 500 000 ₽
|5,5
|от 3 000 000 ₽
|5,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей, безналичным путем — без ограничений
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды (30 дней) сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 2 городах России
3 670
Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 60-04-10
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|Накопительный
|6,9
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|6,8
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