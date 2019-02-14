при уменьшении суммы вклада устанавливается процентная ставка, соответствующая новому суммовому диапазону
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при расторжении вклада в рублях по истечении 91 дня проценты пересчитываются по ставке 3,5% годовых
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
при переходе на следующую суммовую градацию;
при размещении с помощью системы "АЭБ Онлайн" +0,25 п.п. по вкладам в рублях
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
26.01.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.