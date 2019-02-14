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Комфортный

Алмазэргиэнбанк,

Алмазэргиэнбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
84 583
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 365 дней 732 дня 1095 дней
от 50 000 ₽ 4,8 5,1 5,05 4,9
от 500 000 ₽ 5,1 5,4 5,35 4,9
от 1 500 000 ₽ 5,2 5,5 5,45 5
181 день 365 дней 732 дня 1095 дней
от 100 $ 1,55 1,65 2 2
от 1 000 $ 1,6 1,7 2,05 2,05
от 10 000 $ 1,65 1,75 2,1 2,1
от 30 000 $ 1,7 1,8 2,15 2,15
181 день 365 дней 732 дня 1095 дней
от 100 € 0,21 0,22 0,33 0,33
от 1 000 € 0,22 0,23 0,34 0,34
от 10 000 € 0,23 0,24 0,35 0,35
от 30 000 € 0,23 0,26 0,38 0,38

ставки в рублях действуют с 28 января

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

при уменьшении суммы вклада устанавливается процентная ставка, соответствующая новому суммовому диапазону

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при расторжении вклада в рублях по истечении 91 дня проценты пересчитываются по ставке 3,5% годовых

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях
  • при переходе на следующую суммовую градацию;
  • при размещении с помощью системы "АЭБ Онлайн" +0,25 п.п. по вкладам в рублях
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
26.01.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 19 городах России
6 791
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Якутск
Отделения 7
Банкоматы 70
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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