Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: при уменьшении суммы вклада устанавливается процентная ставка, соответствующая новому суммовому диапазону Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении вклада в рублях по истечении 91 дня проценты пересчитываются по ставке 3,5% годовых Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях при переходе на следующую суммовую градацию;

при размещении с помощью системы "АЭБ Онлайн" +0,25 п.п. по вкладам в рублях Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 26.01.2019 17:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.