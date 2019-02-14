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СмартВклад (с повышенной ставкой)

Тинькофф Банк,

Тинькофф Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 771
Ставка
7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • GBP
от 3 до 5 мес. от 6 до 11 мес. 12 мес. от 13 до 24 мес.
от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 5,5 7 7 6
от 3 до 5 мес. от 6 до 11 мес. 12 мес. от 13 до 24 мес.
от 1 000 $ до 1 000 000 $ 1 2 2,5 2,5
от 3 до 5 мес. от 6 до 11 мес. 12 мес. от 13 до 24 мес.
от 1 000 € до 1 000 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 3 до 5 мес. от 6 до 11 мес. 12 мес. от 13 до 24 мес.
от 1 000 £ до 1 000 000 £ 0,1 0,1 0,1 0,1
  • максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей или 1 000 000 долларов/евро/фунтов стерлингов;
  • независимо от валюты вклада допускается открытие не более восьми вкладов на клиента через дистанционное обслуживание, а сумма всех вкладов не должна превышать — 100 000 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу Банка России
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
бесплатно выпускается дебетовая карта Tinkoff Black
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается дистанционно;
  • комиссия за открытие вклада в офисе банка - 1000 рублей
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • в первые 30 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма снятия
  • 15 000 рублей, 500 долларов/евро/фунтов стерлингов;
  • допускается не ранее чем через 60 дней после открытия вклада;
  • проценты будут удерживаться пропорционально сумме изъятия и пересчитываться исходя из ставки 0,1% годовых на сумму изъятия;
  • на остаток средств на счете вклада после частичного изъятия продолжают начисляться проценты согласно действующей ставке по вкладу
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
06.02.2019 17:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СмартВклад (с повышенной ставкой)» в 1 городе России
500 564
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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СмартВклад 6 50 000 ₽ Посмотреть
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