В ожидании отпуска
Татсоцбанк,
Татсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
779 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|от 25 000 ₽
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 30 дней с момента открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В ожидании отпуска» в 3 городах России
3 087
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- ОГРН
- 1021600000256
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 299-11-11
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