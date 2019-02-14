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Стандарт пенсионный

Белгородсоцбанк,

Белгородсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
363
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 730 дней
от 5 000 ₽ 5,5 7 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей; в течение первых 180 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 180 дня - по ставке вклада "До востребования", от 181 дня - 1/2 процентной ставки

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандарт пенсионный» в 3 городах России
3 545
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Адрес
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
ОГРН
1023100000560
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Телефоны
(4722) 32-22-08

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