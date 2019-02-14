Стандарт плюс
Белгородсоцбанк,
Белгородсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 195 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|5,25
|6,5
|6,75
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 1 000 $
|2,1
|2,1
|2,1
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 1 000 €
|0,25
|0,25
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых 180 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дня - по ставке вклада "До востребования", от 181 дня - 1/2 процентной ставки
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандарт плюс» в 3 городах России
3 973
Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
- Адрес
- 308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
- ОГРН
- 1023100000560
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Белгород
- Телефоны
-
(4722) 32-22-08
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|10 000 ₽
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|7,6
|100 000 ₽
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|Стандарт пенсионный
|7
|5 000 ₽
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