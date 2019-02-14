Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых 180 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дня - по ставке вклада "До востребования", от 181 дня - 1/2 процентной ставки Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 15:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.