Вход

МТС Свободный

МТС Банк,

МТС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
69 073
Ставка
6,7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 50 000 ₽ 6,1 6,4 6,5 6,6 6,3 6,1
от 500 000 ₽ 6,15 6,45 6,55 6,65 6,35 6,15
от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,2 6,5 6,6 6,7 6,4 6,2
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 1 000 $ 1,4 1,7 1,8 1,9 2,05 2,2
от 10 000 $ 1,5 1,8 1,9 2 2,15 2,3
от 20 000 $ до 200 000 $ 1,6 1,9 2 2,1 2,25 2,4
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 1 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 20 000 € до 200 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

действует программа "Премия к ставке"

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Свободный» в 55 городах России
11 578
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 14
Банкоматы 51
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
МТС ХХL 7,8 50 000 ₽ Посмотреть
МТС Премиальный Плюс 7,8 20 000 000 ₽ Посмотреть
МТС Инвестиционный 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
МТС Доходный 7,4 1 000 000 ₽ Посмотреть
МТС Премиальный 7,2 8 000 000 ₽ Посмотреть
МТС Активный 7,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
МТС Пенсионный 7,1 1 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще