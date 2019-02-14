Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие возможно если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях действует программа "Премия к ставке" Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 11.02.2019 16:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.