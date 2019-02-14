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МТС Премиальный

МТС Банк,

МТС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 6 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
595 189
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 6 000 000 ₽ 6,5 6,8 6,9 7,1 6,7 6,5
от 8 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ 6,55 6,9 7 7,2 6,8 6,6
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 80 000 $ 1,8 2,1 2,2 2,6 2,7 2,9
от 100 000 $ до 5 000 000 $ 1,9 2,2 2,3 2,7 2,8 3
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 80 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 100 000 € до 3 000 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • иные
  • не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день;
  • не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней;
  • не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день;
  • до максимальной суммы вклада
Частичное снятие
возможно

если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов, размещенных на срок от 9 месяцев, при условии, что фактический срок вклада превышает 6 месяцев, ставка равна 1/3 от ставки по вкладу, действующей на дату заключения/пролонгации договора вклада

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Премиальный» в 55 городах России
11 884
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

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