Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения

иные не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день;

не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней;

не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день;

до максимальной суммы вклада Частичное снятие возможно если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов, размещенных на срок от 9 месяцев, при условии, что фактический срок вклада превышает 6 месяцев, ставка равна 1/3 от ставки по вкладу, действующей на дату заключения/пролонгации договора вклада Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 11.02.2019 16:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.