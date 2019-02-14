МТС Премиальный
МТС Банк,
МТС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 6 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
595 189 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 6 000 000 ₽
|6,5
|6,8
|6,9
|7,1
|6,7
|6,5
|от 8 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽
|6,55
|6,9
|7
|7,2
|6,8
|6,6
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 80 000 $
|1,8
|2,1
|2,2
|2,6
|2,7
|2,9
|от 100 000 $ до 5 000 000 $
|1,9
|2,2
|2,3
|2,7
|2,8
|3
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 80 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|от 100 000 € до 3 000 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- иные
- не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день;
- не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней;
- не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день;
- до максимальной суммы вклада
- Частичное снятие
-
возможно
если денежные средства находились во вкладе не менее 31 дня
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов, размещенных на срок от 9 месяцев, при условии, что фактический срок вклада превышает 6 месяцев, ставка равна 1/3 от ставки по вкладу, действующей на дату заключения/пролонгации договора вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Премиальный» в 55 городах России
11 884
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт
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Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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