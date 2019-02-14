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Отзывно-пополняемый

Объединенный Капитал,

Объединенный Капитал вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
163 644
Ставка
6,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 4,6 3,6
от 500 000 ₽ 5,1 4,1
от 1 000 000 ₽ 6,1 5,1
от 5 000 000 ₽ 6,6 6,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты на минимальную сумму вклада начисляются по ставке вклада "До востребования", на суммы свыше минимальной - по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отзывно-пополняемый» в 1 городе России
1 550
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Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
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Телефоны
(812) 325-94-95

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