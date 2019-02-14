Отзывно-пополняемый
Объединенный Капитал,
Объединенный Капитал вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
163 644 ₽
Ставка
6,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|4,6
|3,6
|от 500 000 ₽
|5,1
|4,1
|от 1 000 000 ₽
|6,1
|5,1
|от 5 000 000 ₽
|6,6
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты на минимальную сумму вклада начисляются по ставке вклада "До востребования", на суммы свыше минимальной - по ставке вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отзывно-пополняемый» в 1 городе России
1 550
Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
- Адрес
- 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-94-95
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