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Постоянный доход

Москоммерцбанк,

Москоммерцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
3 500
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
31 день 91 день 181 день 367 дней 547 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 4 6,15 6,5 6,75 6 5,95
31 день 91 день 181 день 367 дней 547 дней 730 дней
от 1 000 $ 0,1 0,45 1,05 1,55 1,55 1,55
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 5 городах России
7 132
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
Адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
Сайт
www.moskb.ru
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Телефоны
8 800 100-03-63 — единая справочная служба

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