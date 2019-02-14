Постоянный доход
Москоммерцбанк,
Москоммерцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 500 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|547 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|4
|6,15
|6,5
|6,75
|6
|5,95
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|547 дней
|730 дней
|от 1 000 $
|0,1
|0,45
|1,05
|1,55
|1,55
|1,55
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 5 городах России
7 132
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
- Адрес
- 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
- Сайт
- www.moskb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-03-63 — единая справочная служба
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