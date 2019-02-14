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На высоте

Москоммерцбанк,

Москоммерцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 047
Ставка
5,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 10 000 рублей;
  • не позднее 30 календарных дней до срока окончания договора вклада
Частичное снятие
возможно

в размере не более суммы ранее внесенных дополнительных взносов и причисленных процентов

Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На высоте» в 5 городах России
13 931
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
Адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
Сайт
www.moskb.ru
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Телефоны
8 800 100-03-63 — единая справочная служба

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