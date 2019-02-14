На высоте
Москоммерцбанк,
Москоммерцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 047 ₽
Ставка
5,9%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|5,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 10 000 рублей;
- не позднее 30 календарных дней до срока окончания договора вклада
- Частичное снятие
-
возможно
в размере не более суммы ранее внесенных дополнительных взносов и причисленных процентов
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На высоте» в 5 городах России
13 931
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
- Адрес
- 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
- Сайт
- www.moskb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-03-63 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный доход
|7,15
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Постоянный доход
|6,75
|50 000 ₽
|Посмотреть
|На выгодных условиях
|6,75
|10 000 ₽
|Посмотреть
|На льготных условиях
|6,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть