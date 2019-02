Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 2000 году под наименованием «Межрегиональный банк развития предпринимательства» и в апреле 2001 года получил лицензию Банка России. С сентября 2002 года носит действующее наименование. В середине 2007 года Казкоммерцбанк* оформил на себя 52,11% акций, а с мая 2008 года ему принадлежит уже 100% Москоммерцбанка. В конце 2010 года материнский банк решил полностью сменить состав правления Москоммерцбанка по причине отрицательных финансовых результатов, которые банк демонстрировал на протяжении большей части года.

В январе 2011 года банк был преобразован в ОАО.

В июле 2014 года Казкоммерцбанк и частный инвестор Кенес Ракишев приобрели у фонда «Самрук-Казына» по 46,5% акций БТА Банка каждый (в РФ «дочкой» БТА был АМТ Банк, у которого в июле 2011 года была отозвана лицензия), в результате чего банк вошел в группу Казкома. Москоммерцбанк является участником системы страхования вкладов.

В июле 2017 года контролирующую долю в Казкоммерцбанке приобрел Народный Банк Казахстана**.

В январе 2018 года Банк России сообщил о начале реорганизации Москоммерцбанка в форме присоединения к нему АО «НБК-Банк» — стопроцентной российской дочке Народного Банка Казахстана. Процедура реорганизации была завершена 18 марта 2018 года.

Согласно данным на сайте ЦБ РФ, на 15 июня 2018 года 80,63% акций Москоммерцбанка принадлежало Казкоммерцбанку, 19,37% — Народному Банку Казахстана. При этом последнему напрямую принадлежало 72,95% акций Казкоммерцбанка. В конце июля 2018 года в Казахстане было завершено присоединение Казкоммерцбанка к Народному Банку. В результате единственным акционером Москоммерцбанка стал Народный Банк Казахстана. Согласно информации, раскрываемой на сайте Народного Банка Казахстана, по состоянию на 1 января 2019 года 74,5% его акций принадлежит АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», бенефициарами которого в равных долях выступают супруги Тимур и Динара Кулибаевы. Еще 6,1% акций НБК принадлежит АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд», 15,7% (в номинальном держании) находится у The Bank of New York Mellon Drs, 3,7% контролируют прочие акционеры.

Сеть Москоммерцбанка помимо головного офиса в Москве по состоянию включает в себя два филиала (в Санкт-Петербурге и Калининграде), четыре дополнительных офиса (по два в Москве и Санкт-Петербурге) и два кредитно-кассовых офиса (в Новосибирске и Челябинске). Среднесписочная численность сотрудников организации на 1 октября 2018 года составляла 192 человека (225 человек на начало 2018 года). Собственная сеть банкоматов кредитного учреждения насчитывает семь устройств.

В различные периоды в число крупных клиентов Москоммерцбанка входили ОСАО «РЕСО-Гарантия», ЗАО «Метар финанс», ООО «Вестер-финанс», ООО «Интегра финанс», ООО «Макромир-Финанс», ООО «Центр кластерного развития Томской области», ОАО «Старт», ОАО «Таганский мясоперерабатывающий завод».

Москоммерцбанк предоставляет юридическим лицам следующий набор продуктов и услуг: кредитование и организация финансирования, РКО, дистанционное обслуживание по системе «Банк-Клиент», конверсионные операции, размещение свободных средств на срочные депозиты и в векселя банка, банковские гарантии, эквайринг, зарплатные проекты. Физическим лицам предлагается кредитование (в настоящее время — льготное кредитование на покупку залогового имущества банка), вклады, денежные переводы (Western Union, Faster), сейфовые ячейки, интернет-банк, прием и проведение платежей.

За 11 месяцев 2018 года объем нетто-активов кредитной организации сократился на 11,9% — до 21,6 млрд рублей на 1 декабря указанного года. В пассивах основное сокращение пришлось на остатки по лоро-счетам (-75,5%, или −4,9 млрд рублей). Был заметен и отток средств физических лиц (-12,5%, или −0,9 млрд рублей). Сокращение указанных обязательств было частично компенсировано привлечением средств на рынке МБК (+37,9%, или +1,9 млрд рублей). Для погашения обязательств в активах банк использовал ликвидность от погашения выданных межбанковских кредитов, портфель которых сократился вдвое (-6,5 млрд рублей). Ликвидности хватило не только для выполнения обязательств, но и для резкого увеличения портфеля корпоративных кредитов (+3,9 млрд рублей), объем которого возрос в семь раз.

Крупнейшими источниками пассивов банка на отчетную дату служат привлеченные МБК (32,7% от пассивов) и вклады физлиц (31,0%). Большая часть МБК привлечена от банков-нерезидентов, в том числе субординированные займы от акционера. В структуре кредитов присутствуют и короткие МБК от российских контрагентов. Существенная часть вкладов физлиц привлечена сроком от одного года до трех лет. Остатки на счетах лоро формируют еще порядка 7,4% пассивов. Как и МБК, привлечены от банков-нерезидентов, преимущественно в лице единственного акционера. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом. Достаточность капитала по нормативам ЦБ выполняется с большим запасом, в состав капитала включены субординированные займы на общую сумму 3,4 млрд рублей (по состоянию на отчетную дату), привлеченные от акционера в виде МБК.

Доля средств предприятий и организаций в пассивах незначительная — 3,7%. Клиентская база кредитного учреждения небольшая: с начала 2018 года обороты по счетам корпоративных клиентов внутри месяца держались на уровне 2—7 млрд рублей.

В структуре активов нетто на отчетную дату крупнейшую долю занимал кредитный портфель — 34,7%. На выданные МБК приходилось еще 28,5%, статьи прочих активов занимали 25,2%, основные средства — 4,7%. На долю высоколиквидных активов и вложений в ценные бумаги приходилось соответственно 3,9% и 2,9%.

За рассматриваемый период кредитный портфель увеличился почти вдвое за счет корпоративных ссуд присоединенного НБК-Банка. В результате доля кредитов юрлиц на отчетную дату составила 61,3% против 17,9% на начало 2018 года. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, в его составе преобладают ссуды, выданные на сроки свыше трех лет. За счет присоединения работающих ссуд доля просроченной задолженности в совокупном портфеле сократилась с 38,9% до 28,2%, что остается крайне высоким уровнем. Уровень резервирования по-прежнему в полном объеме покрывает долю просроченных ссуд и составляет на отчетную дату 34,2% (на начало 2019 года — 46,0%). Кредитный портфель полностью обеспечен залогом имущества — 139,3% от портфеля, хотя еще в начале исследуемого периода показатель составлял лишь 90%.

Согласно данным промежуточной отчетности на 1 октября 2018 года, основными сегментами в отраслевой структуре корпоративных ссуд являлись финансы (62,3% портфеля юрлиц) и торговля (18,9%). В составе розничного портфеля с большим отрывом преобладали ипотечные кредиты (92% портфеля физлиц).

Банк не проявляет активности на рынке РЕПО. На рынке межбанковского кредитования в большей степени выступает нетто-кредитором, размещая достаточно большие объемы ликвидности. В последнее время основными контрагентами финучреждения являются российские кредитные организации, хотя заметные объемы размещаются также в банках-нерезидентах и на депозитах в ЦБ. Совокупные обороты по размещению за последние месяцы исследуемого периода составляли 70—100 млрд рублей. Обороты по привлекаемым МБК сформированы средствами от банков-нерезидентов, преимущественно в лице акционера. На рынке валютных операций банк проявляет умеренную активность.

За январь — ноябрь 2018 года банк понес убыток в размере 1,4 млрд рублей, что превысило отрицательный результат аналогичного периода предыдущего года (1,14 млрд рублей). Чистый убыток за весь 2017 год составил 1,45 млрд рублей.

Совет директоров: Мурат Кошенов (председатель), Анна Бородовицына, Наталья Брежнева, Лариса Зданович, Даурен Сартаев.

Правление: Наталья Брежнева (председатель), Станислав Кособоков, Виталий Гридин, Татьяна Колесникова, Андрей Маршак, Сергей Соколов.

*Казкоммерцбанк до присоединения к Народному Банку Казахстана представлял собой крупнейший частный фининститут Казахстана, один из крупнейших банков в Центральной Азии. Основан как Банк Медеу в 1990 году, в 1991 году получил действующее наименование. В 2006 году первым из банков СНГ провел IPO на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Имел дочерние компании, работающие в сферах управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также располагал дочерними банками в Киргизии и Таджикистане, страховыми компаниями и рядом других финансовых структур, перешедшими под контроль Народного Банка Казахстана.

На 31 марта 2017 года активы Казкоммерцбанка составляли 4,8 трлн тенге (0,9 трлн рублей). Обширная филиальная сеть банка насчитывала 23 универсальных филиала и 227 операционных отделений во всех регионах страны. На 1 июля 2017 года в обращении находилось около 3 млн карт, эмитированных банком. Банк также располагал разветвленной сетью банкоматов: на 1 июля 2017 года их количество составляло более 2 300 устройств.

В июле 2017 года контролирующую долю в Казкоммерцбанке приобрел Народный Банк Казахстана. В июле 2018 года Казкоммерцбанк был полностью присоединен к Народному Банку Казахстана.

** Народный Банк Казахстана — ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничный бизнес, услуги МСБ и крупному корпоративному бизнесу, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года и на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года.

В 2017 году благодаря сделке по приобретению группы Qazkom в состав группы вошел системообразующий финансовый институт Казахстана — АО «Казкоммерцбанк» с его дочерними страховыми компаниями, коммерческими банками, инвестиционно-брокерской и рядом других компаний. Эта сделка позволила существенно укрепить лидирующие позиции Народного Банка во всех сегментах финансового рынка Казахстана.

После завершения девятимесячного проекта интеграции Народного Банка и Казкоммерцбанка к августу 2018 года был образован объединенный финансовый институт, который продолжил работу на рынке под брендом Народного Банка. В настоящее время в Народном Банке Казахстана обслуживаются 11 млн клиентов, которые владеют 9,4 млн платежных карт. Инфраструктура объединенного банка представлена широкой сетью каналов обслуживания клиентов, включая 630 традиционных отделений, 4,5 тыс. банкоматов, 41,8 тыс. POS-терминалов. Через процессинговые мощности Народного Банка проводятся свыше половины платежных транзакций в Казахстане. На рынках займов и вкладов банк занимает порядка 23% и 37% соответственно. Фининститут также осуществляет свою деятельность в Грузии, Киргизстане, Таджикистане и России. Консолидированный активы группы на 30 сентября 2018 года составляли 8,4 трлн тенге (1,5 трлн рублей).

