Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 500 рублей, 15 долларов Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты начисляются в размере 1/2 процентной ставки, действующей на момент открытия вклада, если вклад находился в банке не менее половины срока вклада, указанного в договоре Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 15:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.