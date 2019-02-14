Вход

Максимальный доход

Москоммерцбанк,

Москоммерцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 593
Ставка
7,15%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
31 день 91 день 181 день 367 дней 547 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 4,5 6,4 6,85 7,15 6,75 6,7
31 день 91 день 181 день 367 дней 547 дней 730 дней
от 1 000 $ 0,15 0,5 1,15 1,65 1,65 1,65
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 15:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 5 городах России
26 369
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
Адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
Сайт
www.moskb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-03-63 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Постоянный доход 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
На выгодных условиях 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
На льготных условиях 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
На высоте 5,9 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще