Депозит
Экономбанк,
Экономбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 500 $
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
151 $
Ставка
1,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 500 $
|0,5
|1,25
|от 10 000 $
|—
|1,5
|181 день
|367 дней
|от 500 €
|—
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
200 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозит» в 10 городах России
576
Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
- Адрес
- 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
- ОГРН
- 1026400002067
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
8 800 100-13-19 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Инвестиционный
|8,5
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Классический
|7,3
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Привилегированный
|6,35
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Особенный
|5,57
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|5
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть