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Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 500 $
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
151 $
Ставка
1,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 500 $ 0,5 1,25
от 10 000 $ 1,5
181 день 367 дней
от 500 € 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

200 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозит» в 10 городах России
576
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Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
Адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
ОГРН
1026400002067
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 16
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-13-19 — единая справочная служба

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