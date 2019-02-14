Депозитный
Оренбург,
Оренбург вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 ₽
Ставка
4,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 1 000 ₽
|4,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 18:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозитный» в 21 городе России
6 089
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
- Адрес
- 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-95-22
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