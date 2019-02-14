Срочный в рублях
ЕАТП Банк,
ЕАТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 695 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|1 год
|545 дней
|от 30 000 ₽
|—
|—
|5,7
|—
|от 100 000 ₽
|4,5
|4,8
|—
|6,5
|от 300 000 ₽
|—
|5
|6
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный в рублях» в 1 городе России
4 146
Справочная информация
АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
- ОГРН
- 1023000817388
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 51-72-50
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