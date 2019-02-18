Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение на льготных условиях до 270 дней - по ставке до востребования, по истечении 270 дней - по ставке 4,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 15:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.