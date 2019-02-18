Управляй своим вкладом
Элита,
Элита вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
64 911 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 100 000 ₽
|6
|от 500 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 270 дней - по ставке до востребования, по истечении 270 дней - по ставке 4,5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляй своим вкладом» в 4 городах России
5 321
Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
- Адрес
- 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
- ОГРН
- 1024000001002
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 72-14-65
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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