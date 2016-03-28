Сегодня доллар может снизиться ниже 68 рублей

Сегодня доллар может снизиться ниже 68 рублей из-за роста цен на нефть марки BRENT до 41,5 долл. за баррель. Поддержку ценам на нефть оказали данные по числу нефтяных установок в США, которое на прошлой неделе снизилось на 15 до 372. В пользу рубля играет и продолжающийся налоговый период в РФ. В пятницу однодневная ставка межбанковского кредитования оказалась на 12 б.п. выше ключевой.



Между тем, представители ЦБ РФ и Минфина заявляют о том, что активное расходование средств Резервного фонда в текущем году может привести к профициту ликвидности в российском банковском секторе. Это повлечет перемещение ставок межбанковского кредитования в РФ из области 11-12% в область 10-11% (при сохранении ключевой ставки на уровне 11%). ЦБ РФ не видит в этом проблем (фактически это смягчение денежно-кредитной политики в РФ) и считает, что благодаря депозитным аукционам и продажам облигаций, выпущенным самим регулятором, он сможет абсорбировать избыточную ликвидность в РФ. Минфин видит опасность создания финансового пузыря в РФ, который случится, если межбанковские ставки будут ниже уровня прогнозируемой инфляции. Он готов помочь ЦБ РФ. В качестве основных мер предлагается увеличить ставки взноса в систему страхования вкладов и размещения Федеральным казначейством средств на счета коммерческих банков РФ. По словам замминиста финансов РФ Алексея Моисеева, правительство РФ скоро введет дополнительное ограничение по размещению государственных средств на счета банков (критерии «хороших» банков - капитал банка должен превышать 25 млрд рублей, и банк должен быть докапитализирован через АСВ).