Platinum
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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действует для участников программы "Привилегии"
|Срок
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|Комиссии
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Пролонгация займа предоставляется клиентам сервиса бесплатно. Но при использовании данной услуги заемщики оплачивают дни пользования заемными средствами, на которые был продлен микрозайм.
|Обеспечение
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|Дополнительная информация
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Программа "Привилегии" распространяется на повторных клиентов и действует при последующих обращениях, если заемщик добросовестно выполняет свои договорные обязательства.
|Дата актуализации
|21.12.2018 00:00
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 до 75 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
|Срок выдачи
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от 5 минут до 24 часов ( в крайних случаях)
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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|Порядок погашения
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существует возможность отсрочки погашения
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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При несвоевременном перечислении платежа для погашения займа и/или уплате процентов за пользование займом клиент выплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от основной суммы долга, при этом величина неустойки не может превышать 20% годовых.
|Способ оплаты
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банкоматы Почта Банка, платежные терминалы Элекснет ( либо электронный кошелек Элекснет), Qiwi ( Qiwi Кошелек), MOBI. Деньги