Новая жизнь под поручительство
Примсоцбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 6 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
действующего(их) потребительского(их) кредита(ов) и потребительские цели, кредитной(ых) карт(ы) и потребительские цели
Ставки
- 12,90 %
- 200 000 ... 5 000 000 ₽
- 13 мес. ... 6 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
с одним поручителем сумма кредита - до 1,5 млн руб., с двумя поручителями - до 5 млн руб.
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
при сумме кредита свыше 300 тыс. руб.
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
при сумме кредита свыше 300 тыс. руб.
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- трудовой договор
- ИНН
- документы по рефинансируемым кредитам/картам(полный перечень документов предоставлен на сайте банка)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(при сумме кредита до 500 000 рублей - в течение 50 минут; от 500 001 рублей - до 2-х дней)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
заемщику предоставляется отсрочка в погашении основного долга
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% в год от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- без страхования;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- не требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- возможность предоставления кредита без обеспечения;
- сумма кредита может в 2 раза превышать размер задолженности по основному долгу рефинансируемого(ых) кредита(ов)
Минусы
- срок действия решения о выдаче кредита - 5 дней
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Новая жизнь» в 26 городах России
4 776
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42