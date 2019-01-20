до 6 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование действующего(их) потребительского(их) кредита(ов) и потребительские цели, кредитной(ых) карт(ы) и потребительские цели Ставки 12,90 %

200 000 ... 5 000 000 ₽

13 мес. ... 6 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно с одним поручителем сумма кредита - до 1,5 млн руб., с двумя поручителями - до 5 млн руб. Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ при сумме кредита свыше 300 тыс. руб.

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю при сумме кредита свыше 300 тыс. руб. Документы заявление-анкета

паспорт

трудовая книжка

трудовой договор

ИНН документы по рефинансируемым кредитам/картам(полный перечень документов предоставлен на сайте банка) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (при сумме кредита до 500 000 рублей - в течение 50 минут; от 500 001 рублей - до 2-х дней) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 1 мес. заемщику предоставляется отсрочка в погашении основного долга Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% в год от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

без страхования;

быстрое рассмотрение кредитной заявки;

не требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

возможность предоставления кредита без обеспечения;

сумма кредита может в 2 раза превышать размер задолженности по основному долгу рефинансируемого(ых) кредита(ов) Минусы срок действия решения о выдаче кредита - 5 дней Особые ограничения кредит на рефинансирование

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.