Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

неустойка в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ на день заключения договора от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, по истечении окончательного срока возврата кредита - 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки