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На большие цели

Банк Казани, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
от 300 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 9,90 %
  • от 300 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 12,90 %
  • от 300 000 ₽
  • 61 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, по требованию заёмщика
автотранспорта, по требованию заёмщика
ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, по требованию заёмщика
прав требования, по требованию заёмщика
Страхование
  • без страхования
    + 1,5-6,5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • военнослужащие
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионе территориального присутствия банка; деятельность ИП должна осуществлять не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
  • другие документы
    выписка по банковскому счету «зарплатной» карты за последние 6 месяцев, заверенная банком, в котором открыт вышеуказанный счет
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
    документы о получении алиментов; документы о сдаче недвижимости в аренду и т.п.
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовой договор
  • заявление-анкета
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочего/домашнего
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ на день заключения договора от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, по истечении окончательного срока возврата кредита - 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • невысокая ставка;
  • длительный срок кредитования;
  • срок действия решения - 30 дней;
  • предоставляется ИП, собственникам бизнеса, военнослужащим и лицам занимающимся частной практикой
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 3 дней
Особые ограничения
    • 1,5-6,5 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.02.2019 16:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На большие цели» в 4 городах России
2 753
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 518-98-98

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