Под залог недвижимости для собственников бизнеса
Акцепт, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 6 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- 300 000 ... 6 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 15,50 %
- 300 000 ... 6 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
на вторичном рынке
если залогодатель – не официальный супруг(а) заемщика, он обязательно выступает поручителем
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 2 п. п. к базовой ставке
-
титульное
обязательно, если залогодателем выступает физ. лицо и право собственности у залогодателя на недвижимость возникло менее 3-х лет назад
Дополнительная информация
неснижаемый остаток (НО) в размере 1000 руб. вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный НО возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору
Требования и документы
Категория заемщиков
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- трудовой договор
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
от 1 до 3 человек
супруга обязательно выступает созаемщиком
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06% от суммы просроченной задолженности со дня подачи заявления в суд за каждый день просрочки платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования для наемных рабочих;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действия кредитного решения - 30 дней
Минусы
- супруг(а) должна выступать созаемщиком;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредитование собственников бизнеса (кроме ИП)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба