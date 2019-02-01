Количество созаемщиков

при расчете суммы кредита могут быть учтены доходы родственников – наследников первой очереди (родители, дети, супруг), в таком случае они выступают созаемщиками по кредиту; супруга должна выступать созаемщиком если сумма кредита более 200 т.р.

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