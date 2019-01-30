до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование максимальное количество рефинансируемых кредитов - 5 (потребительский кредит; автокредит; кредитная карта) Ставки Минимальная 13,00 %

100 000 ... 1 500 000 ₽

1 год Максимальная 17,50 %

30 000 ... 100 000 ₽

4 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1,5 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за прошедшее количество месяцев текущего года и последний завершенный год

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

пенсионное удостоверение

трудовая книжка

паспорт копия

заявление-анкета документы по рефинансируемому кредиту Количество созаемщиков созаемщиком может выступать как супруг (супруга), так и любое дееспособное лицо, имеющее стабильный доход и отвечающее требованиям банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 1 мес. в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты) Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

без обеспечения;

крупная сумма кредита;

предоставляется пенсионерам;

возможность рефинансировать до 5 кредитов;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения кредит на рефинансирование;

при кредитовании на сумму свыше 500 тыс. рублей требуется созаемщик

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.