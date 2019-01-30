Рефинансирование
Енисейский Объединенный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
максимальное количество рефинансируемых кредитов - 5 (потребительский кредит; автокредит; кредитная карта)
Ставки
Минимальная
- 13,00 %
- 100 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 год
Максимальная
- 17,50 %
- 30 000 ... 100 000 ₽
- 4 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1,5 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за прошедшее количество месяцев текущего года и последний завершенный год
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
- пенсионное удостоверение
- трудовая книжка
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту
Количество созаемщиков
созаемщиком может выступать как супруг (супруга), так и любое дееспособное лицо, имеющее стабильный доход и отвечающее требованиям банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты)
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- без обеспечения;
- крупная сумма кредита;
- предоставляется пенсионерам;
- возможность рефинансировать до 5 кредитов;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- при кредитовании на сумму свыше 500 тыс. рублей требуется созаемщик
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 29 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
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8 800 200-97-00 — единая справочная служба