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На любые цели

Приморье, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 18,00 %
  • 30 000 ... 300 000 ₽
  • 3 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
обеспечение требуется при совокупном лимите по необеспеченным ссудам по всем кредитным продуктам в размере: от 300 000 руб.
Страхование
  • без страхования
    + 1,8-5 п.п. к базовой ставке (в зависимости от суммы и срока кредита)
  • личное
    базовая ставка
  • cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка об операциях по зарплатному счету Клиента, открытому в стороннем банке,и заверенная сторонним банком
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    оригинал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка за несвоевременное погашение Кредита и/или начисленных процентов - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • возможно кредитование пенсионеров;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Особые ограничения
  • процентная ставка зависит от суммы и срока кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 7 городах России
15
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
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Телефоны
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт

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