На любые цели
Приморье, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- 300 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 18,00 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 3 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
обеспечение требуется при совокупном лимите по необеспеченным ссудам по всем кредитным продуктам в размере: от 300 000 руб.
Страхование
-
без страхования
+ 1,8-5 п.п. к базовой ставке (в зависимости от суммы и срока кредита)
-
личное
базовая ставка
- cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка об операциях по зарплатному счету Клиента, открытому в стороннем банке,и заверенная сторонним банком
Документы
- пенсионное удостоверение
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
оригинал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка за несвоевременное погашение Кредита и/или начисленных процентов - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- быстрое рассмотрение заявки;
- возможно кредитование пенсионеров;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Особые ограничения
- процентная ставка зависит от суммы и срока кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт