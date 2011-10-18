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Курсы валют Народного Инвестиционного Банка в Самаре

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Народный Инвестиционный Банк» на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «Народный Инвестиционный Банк»
Адрес
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 102/ ул. Некрасовская, д. 36
ОГРН
1027300000012
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(846) 342-57-53
(846) 342-57-50

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