Курсы валют банка «Снежинский» в городе Снежинскизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Снежинский» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,05
|67,35
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|74,55
|76,00
|15.02.2019 20:52
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|83,00
|88,00
|15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
- Адрес
- Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
- ОГРН
- 1027400009064
- Отделения и банкоматы
-
в городе Снежинск
- Телефоны
-
(35146) 3-00-52(35146) 2-62-398 800 755 05 05 — единая справочная служба
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