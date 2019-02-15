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Курсы валют банка «Снежинский» в городе Снежинск

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Снежинский» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,05 67,35 15.02.2019 20:52
EUR 		1 Евро 74,55 76,00 15.02.2019 20:52
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 83,00 88,00 15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
ОГРН
1027400009064
Отделения и банкоматы
в городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
(35146) 3-00-52
(35146) 2-62-39
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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