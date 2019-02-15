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Курсы валют в Астрахани

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Астрахани. Лучшие курсы валют в банках Астрахани на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Астрахани
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,50
БКС Банк
66,95
Россельхозбанк
EUR
75,05
рублей за евро
75,00
БКС Банк
75,50
Россельхозбанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
БКС Банк 66,50 66,99 75,00 75,54 15.02.2019 13:45
Россельхозбанк 66,30 66,95 74,75 75,50 15.02.2019 13:47
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 74,80 75,80 15.02.2019 13:49
СКБ-Банк 66,01 67,49 74,56 76,04 15.02.2019 13:41
Банк Финсервис 66,00 67,30 74,50 75,80 15.02.2019 13:42
Московский Областной Банк 65,80 68,00 74,60 76,80 15.02.2019 13:45
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 13:47
Промсвязьбанк 65,14 68,14 73,55 76,75 15.02.2019 13:43
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 13:43
Московский Индустриальный Банк 64,80 68,20 74,00 77,00 15.02.2019 13:49

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