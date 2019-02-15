Курсы валют в Астраханиизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Астрахани. Лучшие курсы валют в банках Астрахани на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Астрахани
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,50
БКС Банк
|
66,95
Россельхозбанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,00
БКС Банк
|
75,50
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|БКС Банк
|66,50
|66,99
|75,00
|75,54
|15.02.2019 13:45
|Россельхозбанк
|66,30
|66,95
|74,75
|75,50
|15.02.2019 13:47
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|74,80
|75,80
|15.02.2019 13:49
|СКБ-Банк
|66,01
|67,49
|74,56
|76,04
|15.02.2019 13:41
|Банк Финсервис
|66,00
|67,30
|74,50
|75,80
|15.02.2019 13:42
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|74,60
|76,80
|15.02.2019 13:45
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|74,21
|76,22
|15.02.2019 13:47
|Промсвязьбанк
|65,14
|68,14
|73,55
|76,75
|15.02.2019 13:43
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 13:43
|Московский Индустриальный Банк
|64,80
|68,20
|74,00
|77,00
|15.02.2019 13:49
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