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Курсы валют в Элисте

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Элисте. Лучшие курсы валют в банках Элисты на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Элисты
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,15
Россельхозбанк
67,05
Россельхозбанк
EUR
75,05
рублей за евро
74,60
Россельхозбанк
75,60
Россельхозбанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Россельхозбанк 66,15 67,05 74,60 75,60 15.02.2019 13:23
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 13:19

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