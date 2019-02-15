Курсы валют в Элистеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Элисте. Лучшие курсы валют в банках Элисты на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Элисты
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,15
Россельхозбанк
|
67,05
Россельхозбанк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,60
Россельхозбанк
|
75,60
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|66,15
|67,05
|74,60
|75,60
|15.02.2019 13:23
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 13:19
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