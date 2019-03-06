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Курс молдавского лея в Магасе

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Магасе на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Магаса.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Магаса
 
MDL
38,53
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Магаса
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