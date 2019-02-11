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Форсаж lite Экспресс

Mastercard World «Автокарта Forsage» — Экспобанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 3 000 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay /Google Pay
Cash Back
от 0,5 до 5%

минимальная сумма оплаты покупок для начисления – 30 000 руб. в месяц:

  • 5% от оплаты покупок у партнера «Альфред» (без ограничений);
  • 2% от операций на АЗС (не более 1 000 руб. в месяц);
  • 0,5% от оплаты прочих покупок по карте (не более 1 000 руб. в месяц)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 - 3 000 ₽
  • 250 руб. ежемесячно
  • бесплатно - для клиентов-держателей (двух) полисов страхования СК «Ренессанс Жизнь»: «Доктор ОНЛАЙН» и «ДМС плюс»
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 15 000 руб. в месяц на территории РФ;
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 15 000 руб. в месяц на территории РФ;
  • 1%, мин. 300 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 15 000 руб. в месяц на территории РФ;
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 15 000 руб. в месяц на территории РФ;
  • 1,5%, мин. 400 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в стороннем банкомате - бесплатно;
  • СМС-информирование - взимается в соответствии с тарифами по обслуживанию физических лиц в мобильном банке «Expo-mobile»;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания при соблюдении условий;
  • возможность бесплатного снятия наличных в устройствах сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток средств на счете;
  • наличие cash back
Дата актуализации
11.02.2019 16:47
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Форсаж lite Экспресс» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Сайт
expobank.ru
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Телефоны
8 800 500-07-70 — единая справочная служба