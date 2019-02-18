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Приобье,

Приобье вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
299
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей; в течение первых 50 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
14.02.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Популярный» в 2 городах России
4 229
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
Адрес
628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, просп. Победы, д. 18а
ОГРН
1028600002100
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижневартовск
Отделения 1
Банкоматы 6
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Телефоны
(3466) 61-10-10

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