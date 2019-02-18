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Полезный

Приобье,

Приобье вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
137
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 10 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
14.02.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Полезный» в 2 городах России
4 559
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
Адрес
628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, просп. Победы, д. 18а
ОГРН
1028600002100
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в вашем городе Нижневартовск
Отделения 1
Банкоматы 6
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Телефоны
(3466) 61-10-10

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