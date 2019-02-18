Полезный
Приобье,
Приобье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
137 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 10 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Полезный» в 2 городах России
4 559
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
- Адрес
- 628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, просп. Победы, д. 18а
- ОГРН
- 1028600002100
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижневартовск
- Телефоны
-
(3466) 61-10-10
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