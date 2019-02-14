VIP-онлайн
Долинск,
Долинск вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,05%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 315 ₽
Ставка
7,05%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|100 дней
|от 100 000 ₽
|6,8
|от 1 000 000 ₽
|7,05
|100 дней
|от 5 000 $
|1,85
|от 35 000 $
|2,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет–Банк
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 22.01.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP-онлайн» в 3 городах России
4 670
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
- Адрес
- 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
- ОГРН
- 1026500538240
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
-
(4242) 49-40-10
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по вкладам
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|7
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|6,1
|10 000 ₽
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|Стабильный
|5,5
|10 000 ₽
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