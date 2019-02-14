Премиум
Банк Казани,
Банк Казани вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
763 903 ₽
Ставка
7,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|550 дней
|от 10 000 000 ₽
|7,5
|7,6
|7,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- 1 000 рублей;
- для вкладов на 181 и 367 дней - не позднее 90 дней до окончания срока;
- на 550 дней - не позднее 185 дней до окончания срока
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 4 городах России
4 000
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- ОГРН
- 1021600000014
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98
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|Миллениум Валютный
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