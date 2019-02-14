Premium Комфорт
Новикомбанк,
Новикомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,95%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
306 507 ₽
Ставка
5,95%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CHF
- GBP
|181 день
|366 дней
|от 2 500 000 ₽
|5,45
|5,75
|от 5 000 000 ₽
|5,85
|5,95
|181 день
|366 дней
|от 50 000 $
|0,8
|1
|от 100 000 $
|1,35
|1,55
|181 день
|366 дней
|от 50 000 €
|0,15
|0,2
|от 100 000 €
|0,2
|0,25
|181 день
|366 дней
|от 50 000 CHF
|0,01
|0,01
|181 день
|366 дней
|от 50 000 £
|0,15
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
предоставляется одна банковская карта Visa Platinum, или Masterсard Platinum, или Visa Gold, или Masterсard Gold (за исключением карт с начислением процентов на остаток), или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- открыть вклад в фунтах стерлингов и швейцарских франках можно только в Головном офисе банка
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 2 500 000/5 000 000 в рублях, 50 000/100 000 в долларах/евро, 35 000 в фунтах стерлингов/швейцарских франках
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении ½ срока вклада и более проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Premium Комфорт» в 10 городах России
5 270
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
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по вкладам
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