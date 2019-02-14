Вход

Зарплатный Рост

Новикомбанк,

Новикомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 61 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
47 857
Ставка
6,35%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 61 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 1 000 ₽ 5,85 6,25 6,05
от 1 500 000 ₽ 5,95 6,35 6,15
от 61 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 300 $ 0,45 0,7 1,05
от 25 000 $ 0,5 0,8 1,15
от 61 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней
от 300 € 0,11 0,2 0,25
от 25 000 € 0,12 0,25 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
при открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей, 25 тыс. долларов или евро, по желанию клиента, выпускается карта Visa Gold или Masterсard Gold (за исключением карт с начислением процентов на остаток) или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
зарплатный
Особые условия
  • вклад открывается держателям зарплатной карты банка
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 14:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный Рост» в 10 городах России
5 183
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 3
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Premium Капитал 7,15 30 000 000 ₽ Посмотреть
Капитал Онлайн 7,05 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Капитал 6,95 1 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный Капитал 6,85 1 500 000 ₽ Посмотреть
Капитал 6,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Premium Рост 6,65 30 000 000 ₽ Посмотреть
Рост Онлайн 6,55 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Рост 6,45 500 000 ₽ Посмотреть
Рост 6,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
Premium Комфорт 5,95 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт Онлайн 5,65 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Комфорт 5,55 10 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный Комфорт 5,45 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 5,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще