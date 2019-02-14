Уверенный выбор
Таврический,
Таврический вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 9,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 306 ₽
Ставка
9,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|548 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|9,3
|8,9
|8,7
|8,5
|181 день
|367 дней
|548 дней
|730 дней
|от 1 500 $
|—
|3,9
|3,9
|—
|181 день
|367 дней
|548 дней
|730 дней
|от 1 500 €
|—
|1,4
|—
|—
минимальная сумма вклада - 50 000 при оформлении программы Накопительного страхования жизни/150 000 рублей при оформлении программы Инвестиционного страхования жизни
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается не позднее трех рабочих дней с момента заключения программы Инвестиционного или Накопительного страхования жизни
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 10:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уверенный выбор» в 5 городах России
58 506
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- ОГРН
- 1027800000315
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 775-57-12
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|8,1
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|Премиальный
|8
|3 000 000 ₽
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|Оптимальный
|8
|50 000 ₽
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|7,8
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|7,7
|500 000 ₽
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|7,7
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