Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж») Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения кроме последних 30 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования свыше 183 дней - по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 14:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.