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Максимальный доход Онлайн

Эс-Би-Ай Банк,

Эс-Би-Ай Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
8,08%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 061
Ставка
8,08%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • JPY
  • CHF
  • GBP
367 дней
от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 8,08
367 дней
от 1 000 $ до 500 000 $ 1,5
367 дней
от 1 000 € до 500 000 € 0,6
367 дней
от 100 000 ¥ до 60 000 000 ¥ 0,5
367 дней
от 1 000 CHF до 500 000 CHF 0,25
367 дней
от 1 000 £ до 500 000 £ 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия
  • открывается через интернет-банк или мобильный банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
29.01.2019 15:06
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Дата актуализации: 29.01.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход Онлайн» в 1 городе России
5 407
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Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
Сайт
sbibankllc.ru
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Телефоны
8 800 700 65 12 — единая справочная служба

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