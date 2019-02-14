Надежный выбор
Тимер Банк,
Тимер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
120 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
222 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|120 дней
|от 10 000 ₽
|6,75
всего два периода начисления процентов:
- с 1-го по 60-й день - 6,5% годовых;
- с 61-го по 120-й день - 7% годовых;
указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- от 3 000 рублей;
- в первые 60 дней срока действия договора;
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях по вкладу «Ваш накопительный» (срок 93 дня)
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный выбор» в 14 городах России
3 197
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- 420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
- ОГРН
- 1021600000146
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
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