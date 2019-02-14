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Надежный выбор

Тимер Банк,

Тимер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
120 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
222
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
120 дней
от 10 000 ₽ 6,75

всего два периода начисления процентов:

  • с 1-го по 60-й день - 6,5% годовых;
  • с 61-го по 120-й день - 7% годовых;

указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • от 3 000 рублей;
  • в первые 60 дней срока действия договора;
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях по вкладу «Ваш накопительный» (срок 93 дня)
Дата актуализации
21.01.2019 16:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный выбор» в 14 городах России
3 197
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
ОГРН
1021600000146
Сайт
timerbank.ru
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Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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