Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения от 3 000 рублей;

в первые 60 дней срока действия договора; Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях по вкладу «Ваш накопительный» (срок 93 дня) Дата актуализации 21.01.2019 16:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.