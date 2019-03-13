Удобный
БыстроБанк,
БыстроБанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
139 ₽
Ставка
5,5%
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Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|от 5 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
от 1 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.03.2019 15:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 29 городах России
30
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- ОГРН
- 1021800001508
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 333-22-65 — единая справочная служба
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