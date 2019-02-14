Растущий Доход
Кредит Европа Банк,
Кредит Европа Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,02%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 862 ₽
Ставка
6,02%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|368 дней
|от 30 000 ₽
|6,02
|368 дней
|от 1 000 $
|2,38
|368 дней
|от 1 000 €
|0,12
- проценты начисляются по четырем периодам, равным 92 дня: в рублях - 4,1%, 5,5%, 5,5%, 9%;
- в долларах - 1%, 2%, 3%, 3,5%;
- в евро - 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,3% соответственно для каждого периода;
- в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий Доход» в 31 городе России
29 086
Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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|8,3
|100 000 ₽
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|Оптимальный на 1,5 года
|8,1
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|Оптимальный на 2 года
|8,1
|100 000 ₽
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|Срочный
|8,1
|3 000 000 ₽
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|Оптимальный на 1 год
|7,4
|100 000 ₽
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|Рантье
|7,2
|3 000 000 ₽
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|Накопительный
|5,3
|3 000 000 ₽
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