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Растущий Доход

Кредит Европа Банк,

Кредит Европа Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,02%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
1 862
Ставка
6,02%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
368 дней
от 30 000 ₽ 6,02
368 дней
от 1 000 $ 2,38
368 дней
от 1 000 € 0,12
  • проценты начисляются по четырем периодам, равным 92 дня: в рублях - 4,1%, 5,5%, 5,5%, 9%;
  • в долларах - 1%, 2%, 3%, 3,5%;
  • в евро - 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,3% соответственно для каждого периода;
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий Доход» в 31 городе России
29 086
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Сайт
www.crediteurope.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 82
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Оптимальный на 2 года 8,1 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный 8,1 3 000 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный на 1 год 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Рантье 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 5,3 3 000 000 ₽ Посмотреть
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