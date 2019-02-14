Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, а также лицам, достигшим пенсионного возраста (54 года для женщин, 59 лет для мужчин);

предназначен только для зачисления и выплаты пенсий Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 11.02.2019 16:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.