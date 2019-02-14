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Копи плюс (в рублях)

Ставропольпромстройбанк,

Ставропольпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально или ежегодно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
48 739
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 730 дней от 731 до 1095 дней от 1096 до 1825 дней
от 10 000 ₽ 5,75 6 5,75 5 4,75
от 500 000 ₽ 6 6,25 6 5,25 5
от 1 500 000 ₽ 6,25 6,5 6,25 5,5 5,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально или ежегодно на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
проценты капитализируются на срок от 91 до 730 дней
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 10:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копи плюс (в рублях)» в 18 городах России
5 347
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
ОГРН
1022600000092
Сайт
www.psbst.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ставрополь
Отделения 3
Банкоматы 37
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Телефоны
(8652) 30-60-30

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Копи пенсионный плюс (в рублях) 6,25 1 000 ₽ Посмотреть
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Трать плюс (в рублях) 5,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный оптимальный 2,5 10 ₽ Посмотреть
Береги плюс (в иностранной валюте) 1,75 100 000 $ Посмотреть
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Трать плюс (в иностранной валюте) 1,25 50 000 $ Посмотреть
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