Универсальный (в конце срока)
Россия,
Россия вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
582 961 ₽
Ставка
5,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 3 000 ₽
|4,3
|4,8
|от 100 000 ₽
|5,1
|5,5
|от 1 000 000 ₽
|5,2
|5,7
|от 10 000 000 ₽
|5,4
|5,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
каждому вкладчику в подарок выпускается банковская карта МИР: от 3 000 до 1 500 000 рублей - Золотая МИР, от 1500 001 рубля - Премиальная МИР
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,2 п.п. при открытии вклада в интернет-банке
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 19:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный (в конце срока)» в 49 городах России
21 077
Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
- www.abr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-11-11 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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|7
|10 000 000 ₽
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|7
|10 000 000 ₽
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|Классический
|6,8
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|Универсальный (ежемесячно)
|5,4
|10 000 000 ₽
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