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Универсальный (в конце срока)

Россия,

Россия вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
582 961
Ставка
5,8%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 3 000 ₽ 4,3 4,8
от 100 000 ₽ 5,1 5,5
от 1 000 000 ₽ 5,2 5,7
от 10 000 000 ₽ 5,4 5,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
каждому вкладчику в подарок выпускается банковская карта МИР: от 3 000 до 1 500 000 рублей - Золотая МИР, от 1500 001 рубля - Премиальная МИР
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,2 п.п. при открытии вклада в интернет-банке

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 19:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный (в конце срока)» в 49 городах России
21 077
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
ОГРН
1027800000084
Сайт
www.abr.ru
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Телефоны
8 800 100-11-11 — единая справочная служба

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